Nieuwolder schildert huis oranje, maar niet vanwege het EK

En dat heeft niets met Europees Kampioenschap voetballen te maken, maar alles met Formule 1-coureur Max Verstappen. 'Het F1-seizoen is nog nooit zo spannend geweest en Verstappen staat er goed voor. Hopelijk kunnen we hem in Oost-Groningen een beetje helpen en stimuleren om de wereldtitel te pakken', aldus Van der Marel.

Arnold van der Marel bij zijn huis (Foto: Joyce Kranenborg\RTV Noord)

Het plan om het huis oranje te schilderen ontstond aan de keukentafel. En niet onder genot van een potje bier. 'Nee, tijdens de koffie met Groninger koek', vertelt de F1-fan.

De oranjekleur voert de boventoon, maar er zijn ook zwarte blokken te zien. 'Dat is de finishlijn en hopelijk komt Max met de wereldtitel over de finish', lacht Arnold van der Marel. Het huisnummer is extra groot aangebracht. 'Dan kan de pakketbezorger ook zien waar die moet zijn.'

Bang voor een reprimande van de schoonheidscommissie is hij niet 'Ach, het is een voorstrijk laag en het is voor het goede doel: Max naar de wereldtitel duwen.'