Henk Wijngaard (75) heeft nog steeds de vlam in de pijp

Wie Henk spreekt of ziet optreden, weet dat hij altijd in is voor een grap of een schuine mop. Maar er is ook een andere kant. In 'met de vlam in de pijp', de nieuwe biografie over Henk, valt van alles te lezen over de man achter de grote hits en de moeilijke jeugd die hij beleefde.

Henk, dit is de tweede autobiografie die over jou verschijnt. Wat gaan we lezen wat we nog niet in het eerste boek lazen?

'Het eerste boek was eigenlijk een uit de hand gelopen interview. Dit boek zit vol met foto's en gaat wat dieper in op mijn jeugd.'

Een bijzondere wending in jouw leven was dat de vrouw die zich voordeed als jouw zus, uiteindelijk jouw moeder bleek. Hoe zit dat precies?

'Ik kwam daar zelf achter, doordat er veel dingen niet klopten. Ik las het in haar poëziealbum. Mijn biologische vader heb ik nooit gekend, ik werd verwerkt rond de Bevrijding. Mijn moeder trouwde toen ik zes jaar oud was. Haar man bleek toen niet mijn zwager maar mijn stiefvader. En in de buurt werd ik uitgescholden voor Canadesie. Als ik thuis ernaar vroeg, kreeg ik nooit een antwoord. Maar later werd alles duidelijk.'

Je bent de zoon van een Canadese soldaat, je moeder was uit Frankrijk gevlucht. Zij ontmoetten elkaar in een Nederlands hotel. Een bijzondere passage uit dit boek gaat over jouw moeder. Op een dag trof je haar trillend op de grond aan, hoe ging dat?

'Mijn moeder nam inderdaad erg veel medicatie. Ik had het thuis niet makkelijk. Op een vrijdagmiddag hoorde ik een zware klap in de kamer beneden, toen zag ik dat mijn moeder op de grond lag. Kort daarvoor hadden we een hele heftige ruzie gehad. Ik kon dat helemaal niet aanzien, dus ben ik er vandoor gegaan. Gelukkig was mijn vader thuis, die zich over haar ontfermde. Toen ben ik naar mijn grootouders vertrokken, bij wie ik jaren heb gewoond.'

Frank Sinatra trad ook nog op op zijn oude dag Henk Wijngaard - zanger

Heb je nooit spijt gehad van die keuze?

'Nee, nooit. Ik heb het erg goed gehad bij mijn grootouders.'

Je wordt 75 en werkt nog alsof je 25 bent, wanneer is het tijd om te stoppen?

'Voorlopig nog niet. Frank Sinatra trad ook nog op op zijn oude dag, dus zo gek is dat niet. En als ik van die 11-jarige fans zie die bij mijn concerten voorop staan, en uit volle borst de volledige tekst van mijn single Beun de Beunhaas kunnen meezingen, weet ik: ik moet nog even door.'

