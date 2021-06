Openbaar Ministerie gaat door het stof na 'prutswerk'

Het Openbaar Ministerie (OM) erkent dat het in de fout is gegaan bij de strafzaak tegen een Poolse verdachte. De man wordt verdacht van het neersteken van een landgenoot in Foxhol. De rechter liet de verdachte donderdag vrij, omdat het OM de zaak niet goed had voorbereid.

'Wij betreuren deze gang van zaken. We gaan er alles aan doen om de afstemming te verbeteren en dergelijke onwenselijke situaties in de toekomst te voorkomen', laat het OM Noord-Nederland via Twitter weten. Een woordvoerder wil verder geen commentaar geven.

Veeg uit de pan

De zaak had als een tussentijdse ('pro forma') zitting moeten worden afgewerkt. Maar het OM had per vergissing een inhoudelijke zitting aangemeld, terwijl het dossier nog niet compleet was. Het onderzoek was nog niet klaar en daardoor was er formeel nog te weinig bewijs.

De rechtbank was niet te spreken over de gang van zaken. De rechter stak tijdens de zitting zijn ergernis niet onder stoelen of banken en noemde het optreden van het OM 'prutswerk'. Ook de politie kreeg een veeg uit de pan. De verdachte werd meteen in voorlopige vrijheid gesteld.

Als een rechter besluit een verdachte naar huis te sturen in afwachting van zijn rechtszaak, wordt dat een 'schorsing van voorlopige hechtenis' genoemd. De verdachte mag zich dan vrij bewegen en dus ook naar het buitenland gaan, tenzij de rechter dat nadrukkelijk verbiedt. Dat is in dit geval niet gebeurd.

Algemene regels

Wel moet een voorlopig vrijgelaten verdachte zich in dit soort situaties aan bepaalde regels houden. Zo moet hij de politie laten weten waar hij zich bevindt, meewerken aan het onderzoek en verschijnen in de rechtbank, als zijn zaak verder wordt behandeld.

Het is de derde keer in korte tijd dat het OM Noord-Nederland of de politie steken laten vallen bij een strafzaak. Een 20-jarige man uit Hoogezand werd onlangs vrijgesproken als verdachte van drugshandel, omdat het politieonderzoek niet goed was uitgevoerd. Hetzelfde gebeurde in de zaak van een Rotterdammer die een inwoner van Leek had opgelicht.

