A28 tussen Julianaplein en Groningen-Zuid dit weekend dicht

De A28 tussen het Julianaplein en afslag Groningen-Zuid is dit weekend in de richting Assen afgesloten voor alle verkeer. Degene die de Brailleweg als sluiproute zou willen gebruiken, komt bedrogen uit. Die weg is in beide richtingen dicht dit weekend.

Vanaf vrijdag om 22.00 uur tot maandag 06.00 uur sluiten ze het nieuwe viaduct over de Brailleweg richting Assen aan. Ook wordt de afrit naar de A28 aangesloten. Na de afsluiting rijdt het verkeer richting Assen over het nieuwe viaduct en de nieuwe afrit.

Omleiding

Verkeer richting Assen heeft twee opties. Eén omleiding leidt het verkeer via het Vrijheidsplein en de Laan Corpus den Hoorn naar de oprit van de A28. De tweede optie is via de zuidelijke ringweg, afslag 37 naar de Hereweg en dan via de Van Ketwich Verschuurlaan naar de oprit van de A28.

Het autoverkeer over de Brailleweg wordt ook richting de Laan Corpus den Hoorn en de Van Ketwich Verschuurlaan gestuurd. Fietser kunnen via een tunneltje onder het Julianaplein door en dan via de Maaslaan en de Papiermolentunnel hun weg vervolgen.

In het weekend van 25 tot 28 juni is de omgekeerde richting aan de beurt. Dan kan het verkeer vanaf de A28 niet Groningen in en wordt er een omleiding ingesteld. Na dat weekend rijdt ook dat verkeer over het nieuwe viaduct.

Lees ook:

- Zuidelijke ring deze zomer zes weken deels afgesloten

- Alles over Ring Zuid