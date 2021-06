‘Na zo’n jaar, nul procent loonsverhoging?! Ik ben woest’

Tot woede van de vakbonden. Zij eisen niet alleen betere werkomstandigheden maar ook een loonsverhoging van drie procent. Het bod van nul procent en de eis ligt zover uit elkaar dat er sprake is van een impasse. Een bemiddelaar moet dat zien vlot te trekken.

Boos op werkgever

De ongeveer vijftig demonstrerende UMCG’ers zijn boos over de opstelling van hun werkgever. Juist na maanden hard werken tijdens de coronacrisis, willen ze nu ook geld zien.

Nu denkt onze werkgever dat ze nul procent kunnen bieden. Dat vind ik echt schrijnend Guido Verhoeff - ic-verpleegkundige

‘We hebben tijdens deze pandemie hard gewerkt en grenzen opgezocht die we eerder nooit hebben opgezocht’, zegt ic-verpleegkundige Guido Verhoeff. ‘En nu denkt onze werkgever dat ze nul procent kunnen bieden. Dat vind ik echt schrijnend. Het maakt me woest, het is echt schandalig.’

‘We zetten natuurlijk in op salarisverhoging, maar wat net zo belangrijk is is het verminderen van de werkdruk’, zegt staff-adviseur Ko Jans. En de oplossing is dan simpel, denkt hij. ‘Meer collega’s en aantrekkelijker werken. Mensen denken: helden in de zorg? Wij zijn helemaal geen helden, we zijn gewoon werknemers en willen op een plezierige manier ons werk doen.’

Personeelstekort

‘De werkdruk is hoog, dat komt door het personeelstekort’, zegt ic-verpleegkundige Verhoeff. De coronacrisis en dreigende zwarte scenario’s zijn volgens hem een gevolg van de tekorten. Maar daar houdt het niet op, zegt Verhoeff.

De uitzonderlijke situatie met de coronacrisis brengt helaas ook financiële gevolgen met zich mee Karen Kruijthoff - cao-onderhandelaar

‘De tekorten die eraan komen zijn schrikbarend, die getallen doen je duizelen. Het afgelopen jaar is een voorbode voor de toekomst, dat de gewone zorg altijd onder druk komt te staan door de tekorten die we verwachten. Als je dan met zo’n cao komt, hoe ga je dan de jeugd nog enthousiast krijgen voor dit vak?’

Geen geld meer door crisis

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) onderhandelt namens alle umc’s. Volgens de NFU is er door de coronacrisis geen geld meer voor een algemene loonsverhoging.

‘De uitzonderlijke situatie met de coronacrisis brengt helaas ook financiële gevolgen met zich mee. We doen wat we kunnen en bieden tal van inhoudelijke verbeteringen op de bestaande cao. Maar we kunnen geen hypotheek nemen op uitgaven in de toekomst’, zei Karen Kruijthof, bestuurder van het Amsterdamse UMC en cao-onderhandelaar eerder al.

De umc’s willen met het geld dat er is vooral werken aan onder meer het verbeteren van de werkomstandigheden, scholing en het behoud van personeel. De NFU wil daarnaast meer geld uit Den Haag en wijst op de trage formatie als een van de oorzaken van de moeilijke onderhandelingen met de vakbonden.

