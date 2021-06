OM wil tbs voor YouTuber die jonge jongens seksueel misbruikte

De officier van justitie vindt dat er voldoende ingrediënten zijn om de man een tbs-maatregel op te leggen. De vraag is alleen of een tbs met voorwaarden voldoende is, zonder een verpleging in een gesloten tbs-kliniek.

Op verzoek van de aanklaagster besloot de rechter de zaak met drie maanden uit te stellen, om een laatste advies (maatregelenrapport) op te stellen naar de mogelijkheden van deze mildere tbs-variant.

3000 volgers, vooral kinderen

De gamer heeft op YouTube een eigen kanaal en 3000 volgers. Hij geniet vooral aanzien bij jongeren, waarmee hij live chat tijdens de game-sessies. Ook onderhield hij via WhatsApp contact met onder meer deze jongens uit Groningen en Drenthe.

De man manipuleerde en chanteerde hen mentaal door hen te overladen met complimenten, cadeautjes en gaf hen gratis game-sessies. Aan de andere kant gaf hij hen de indruk dat hij erfelijk ziek was en zij hun grote vriend binnenkort wel eens zou kunnen missen.

Ongerust

Via webcam liet hij hen seksuele handelingen doen met zichzelf en stelde hij zich op als hun leermeester op dit gebied. Hij stuurde aan op fysieke afspraken. Dit lukte alleen bij het jongste slachtoffer, waarmee hij vorig jaar in september afsprak bij een tankstation in Musselkanaal.

De ouders raakten ongerust toen hun jongen na enkele uren nog niet thuis was. De vader keek op de laptop van zijn zoon en zag dat die had afgesproken met een man. De vader las ook andere verontrustende berichten en belde de politie.

Broek verkeerd aan

Er werd een grote zoekactie opgezet. Ook cirkelde een politiehelikopter boven Musselkanaal. De verloren zoon stapte tegen half zes weer over de drempel. Het viel de moeder op dat hij zijn broek verkeerd aanhad. De 26-jarige verdachte werd kort daarop aangehouden.

Er is DNA-materiaal van beiden op elkaars lichaam aangetroffen. De verdachte had geen idee hoe dat kon komen. Hij liet op zitting niet het achterste van zijn tong zien. Volgens deskundigen lijdt de man aan pedofilie en kampt hij met autistische stoornissen.

Tussenvonnis

De rechtbank kwam direct op zitting met een tussenvonnis. De 26-jarige is op bijna alle punten schuldig bevonden. Alleen het onttrekken aan de ouderlijke macht vond de rechter niet bewezen. De verdachte heeft de 11-jarige niet gescheiden (en gescheiden gehouden) van zijn ouders. Hij mocht buitenspelen en afspreken en dat is hier ook gebeurd.

Maar wat er in het bos is gebeurd is wel kwalijk en strafbaar, zei de rechter. Het maatregelenrapport dat nu moet worden opgemaakt is nodig voor de strafbepaling. De man blijft vastzitten tot de volgende zitting.