Camperplaatsen zijn gewild: 'Maar aan reserveren doen we niet'

Wat de mooiste plaats is van het veld? 'Waar de beste schotelontvangst is', antwoordt Erik Nijkamp van de camperplaats Borgerswoldhoeve bij Veendam. 'Bij ons is dat hier aan de rand.'

Veel vraag

Ook Nijkamp merkt dat het drukker is geworden. 'We merken dat er veel vraag is en dat mensen proberen te reserveren.' Maar daar doen ze bij Borgerswoldhoeve niet aan.

Het vrije, het kamperen en het camperen betekent dat je op de bonnefooi gaat en een mooi plekje uitzoekt Erik Nijkamp - camperplaats Borgerswoldhoeve

Nijkamp: 'Wij hebben plek voor zo'n 110 campers, dus dat is eigenlijk wel genoeg. We doen niet aan reserveren. Het vrije, het kamperen en het camperen betekent dat je op de bonnefooi gaat en een mooi plekje uitzoekt. Dan heb je soms geluk en soms een keertje pech.'

Nijkamp merkte in de achttien jaar dat hij Borgerswoldhoeve runt dat de populariteit van camperen toeneemt. 'Daardoor komen er steeds meer camperplaatsen bij. Dat maakte het ook interessant voor bijvoorbeeld Duitsers om de provincie Groningen te ontdekken.'

Normaal naar Frankrijk

Tineke en Dinant uit Stad gaan normaal gesproken naar het buitenland, naar Frankrijk, maar staan nu al bijna drie weken in Veendam.

We wilden heel nederland door, maar we zijn op deze fantastische plek blijven plakken Tineke - campergast

Tineke: 'Door corona gingen we niet naar Frankrijk. Eigenlijk waren we van plan om heel Nederland door te trekken, maar dat is er niet van gekomen. Het weer was mooi en we hadden hier een fantastische plek. Wat houdt ons tegen om hier te blijven, zeiden we tegen elkaar?'