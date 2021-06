Vrijspraak voor hardloopster Schokker: 'Heel erg blij mee'

Hinke Schokker is vrijgesproken van dopinggebruik. De Friese atlete testte na haar overwinning in de RUN van Winschoten in 2019 positief op het gebruik van een verboden middel.

Ze werd voor twee jaar geschorst, ondanks haar verklaring dat ze het middel modafinil om medische redenen had gebruikt. In hoger beroep is ze nu vrijgesproken door Stichting Instituut Sportrechtspraak. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer, dat de uitspraak in handen heeft.

'Ik ben er heel erg blij mee!', reageert Schokker voor de microfoon van Radio 1. Ze heeft met terugwerkende kracht dispensatie gekregen voor gebruik van het middel, dat ze naar eigen zeggen nam om concentratieproblemen tegen te gaan.

Schokker verbaasde in 2018 door als relatief ongetrainde atleet de RUN over 100 kilometer te winnen. Maar omdat ze geen wedstrijdlicentie had, werd ze niet uitgeroepen tot nationaal kampioen. Een jaar later gebeurde dat wel, toen ze de RUN won in een Nederlands record.

