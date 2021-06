Deze Dag: Steun voor Martha U.

In eerste instantie verklaarde Martha U. negen bewoners van geriatrisch verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl te hebben ingespoten met insuline, waardoor ze overleden. ‘Ik sta nog steeds achter wat ik deed’, zei ze daarover in hoger beroep. Ze stond niet alleen: op deze dag, 12 juni 1996, werd onder aanvoering van een mevrouw uit Haren het ‘Steuncomité Martha’ opgericht.

Het comité, bestaande uit een aantal vrienden en familieleden, stelt in een verklaring dat ziekenverzorgster Martha haar daden had verricht 'uit respect en mededogen met de lijdende medemens'. De opgelegde straf van de rechtbank Groningen, negen jaar cel en tbs met dwangverpleging, is dan ook “onmenselijk zwaar” en daarom willen de leden Martha U. tijdens het hoger beroep in de zaak 'met woord en daad ondersteunen'.

Haar zwager is niet blij met de oprichting van het steuncomité. Hij vindt, namens de familie, uit piëteit met de overledenen de oprichting van zo’n comité 'ongepast'. Het zou bovendien de schijn van beïnvloeding van de rechtsgang kunnen wekken. De interim-directeur van Vliethoven is ontstemd: liever zag hij 'dat mensen zich bekommeren om de nabestaanden van de slachtoffers', zo verklaart hij in het Nieuwsblad van het Noorden.

Tenslotte zijn ook de advocaten van Martha, de gebroeders Anker, niet onverdeeld blij met de oprichting van het steuncomité. Ze zeggen in een officiële verklaring zich 'te distantiëren' van de activiteiten van het comité.

Hoe dan ook: het hof legt in hoger beroep in de zaak een aanzienlijk lagere straf op. De ziekenverzorgster wordt voor het doden van vier bewoners met een insuline-injectie vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. Martha U. was destijds 43 jaar oud.

Haar advocaten zijn opgetogen. De rechters hebben hun redenering gevolgd, die er op neer komt dat zo snel mogelijk met behandeling en re-integratie in de samenleving moet worden begonnen; des te groter is de kans op succes. Uiteraard is ook het Steuncomité blij met de veel lagere straf die de rechter in hoger beroep oplegt.

Dagblad Trouw neemt juist stelling tegen de strafverlichting. De krant argumenteert, dat Martha juist helemaal niet is gedreven door compassie en medemenselijkheid. Haar slachtoffers waren lang niet allemaal diep dement en leden zeker niet allemaal ondraaglijk.

Een van hen was juist helemaal opgebloeid in Vliethoven en had nota bene net een bootreisje geboekt. 'Er is nog een argument waarom het mededogenmotief niet kan kloppen', citeert de krant de officier van justitie. 'Op een slaapkamer met vier bedden had U. drie van de vrouwelijke bewoners met de fatale hoeveelheid insuline geïnjecteerd. Alleen de dame die er het slechtst aan toe was, bleef onaangeroerd.' Martha U. is, zo luidt het finale oordeel in de krant, is 'een niet gedemonteerde tijdbom'.

Het 'steuncomité voor Martha U' dacht daar dus heel anders over. De georganiseerde steun om zo de aangeklaagde Martha een hart onder de riem te steken, werd officieel opgericht op deze dag, 12 juni 1996. Na haar straf en behandeling is Martha U. met haar gezin in een grote stad ergens in Nederland gaan wonen.