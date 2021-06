Sint-Jozefkathedraal in de steigers: 'We moeten het nemen zoals het gaat'

De kerk heeft aardbevingsschade. 'De gewelven in het middenschip worden onder handen genomen. Er is wat voegwerk losgekomen, dat is natuurlijk gevaarlijk. Dat gaan ze dichten', legt de pastoor uit.

'Het kan niet anders'

'Er zijn hoge stellingen nodig om daar bij te kunnen. Het wordt nu helemaal volgebouwd met steigerwerk. We moeten het nemen zoals het gaat. Het is behelpen, maar het kan niet anders. Het werk gaat nu even voor.'

De steigerbouwer aan het werk buiten de kathedraal (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De dagelijkse mis gaat gewoon door

Ondanks de opknapbeurt gaan de diensten in de kathedraal gewoon door. 'Door de week doen we in een zij-altaar de mis, elke dag om 12:30 uur. Op zaterdag en zondag kunnen we het middenschip gebruiken, voor zover mogelijk. Dan is de mis gewoon aan het hoofdaltaar en kan het koor daar ook zingen.'

Het orgel is ingepakt (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

'Het grote orgel is ingepakt', vertelt Wagenaar. 'Het kleine ook, maar dat kunnen we weer openmaken voor de vieringen en daarna weer afsluiten. Zo kan het toch een beetje doorgaan allemaal. Ik hoop dat het niet te lang duurt, begin oktober moet alles klaar zijn, is de planning.'

Lees ook:

- Zingen in de kerk: 'Het verbindt, alsof je een familie bent'