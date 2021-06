Man dreigt woningen in Bad Nieuweschans op te blazen (update)

'Ik lag tegen middernacht net in bed, toen ik lawaai hoorde', vertelt buurtbewoner Herman Schut. 'Geklop op deuren en ramen. De buren hebben zeker een feestje, dacht ik nog. Totdat om 1 uur de voordeurbel ging: de politie. Er was explosiegevaar en daarom moest ik direct naar buiten.'

Weinig slaap

Schut woont een straat verderop, vrijwel achter het huis van de verwarde man. Daarom moest ook hij uit voorzorg zijn huis uit, net als zijn buren.

Schut: 'Eerst stonden we met z'n allen een half uur achter het lint. De kade hier om de hoek stond vol met politie, brandweer en ambulance. Toen werden we naar Fontana (het plaatselijke kuuroord - redactie) gebracht, waar we werden opgevangen. Tegen vier uur konden we weer naar huis. Een deel van de politie- en brandweerauto's was al weg, maar er stonden nog wel van die mooie zwarte wagens.' Van slapen kwam weinig meer: 'Dat lukte niet echt'.

Arrestatieteam

Die 'zwarte wagens' zijn van een arrestatieteam dat was opgeroepen. 'We hebben besloten dat uit voorzorg in te zetten bij de aanhouding van deze man', verklaart politiewoordvoerder Thijs Damstra. Hij voegt daaraan toe dat de man zijn dreigement om de gaskraan open te draaien niet heeft uitgevoerd. 'De brandweer heeft metingen verricht, maar geen gas waargenomen.'

De aangehouden man is overgebracht naar het politiebureau in Groningen.

'Heel heftig'

Brunette Sanders, ook een buurtbewoner, zag het arrestatieteam in actie komen. 'Het was heel heftig om te zien. Ik ben op een gegeven moment gestopt met kijken.' Ze werd even na middernacht opgeschrikt omdat de hond aansloeg. 'Ik zei nog: rustig kerel. Buiten hoorde ik allemaal lawaai en toen ik keek stond het hier vol met politie. Ik heb de hond aan de lijn gedaan en ben naar buiten gelopen.'

Daar hoort ze van een agent wat er aan de hand is. 'Deze buurman is al langer bekend bij hulpinstanties', weet Sanders. In eerste instantie blijft ze kijken, maar op een gegeven moment vindt ze het te angstig worden. 'Er stonden ook allemaal bejaarden op straat. Dus ik heb gevraagd of er opvang kon worden geregeld. Dat is gebeurd bij Fontana.'

Brunette Sanders (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

Terugkeer

Toen Sanders om kwart voor vijf vanochtend de gordijnen weer opende, werden net de afzetlinten weer weggehaald. 'Gelukkig maar, de rust keert weer een beetje terug.'

Toch hebben zij en buurman Schut dezelfde hoop: dat hun buurman voorlopig niet terugkeert. 'Dat heb ik ook tegen de burgemeester gezegd toen die hier vanochtend was', zegt Schut. 'Ik heb nooit last gehad van die meneer. Maar als hij nu terugkomt, lig ik wel met angst en beven in bed.'

