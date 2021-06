Opnieuw verlies voor NDC, aantal krantenabonnees stabiel

Het kantoor waar Dagblad van het Noorden in Groningen is gevestigd. (Foto: RTV Noord/Loek Mulder)

Dat verlies is minder groot dan een jaar eerder, toen NDC ruim 10 miljoen euro tekort kwam.

Reorganisatiekosten

Het bedrijfsresultaat was, in tegenstelling tot 2019, afgelopen jaar wel positief: 2,7 miljoen in de plus. Maar dat is buiten de afschrijvingen en de reorganisatiekosten gerekend. Voor die laatste kostenpost moest 5 miljoen euro worden gereserveerd.

Om overeind te blijven in 2020 moest NDC flink bezuinigen. Na de overname van NDC door het Belgische Mediahuis (uitgever van onder meer de Telegraaf) in september werd bekend dat er opnieuw flink bezuinigd moet worden. Er verdwijnen dit jaar zo'n honderd banen.

Invloed corona

Het uitgeversbedrijf had afgelopen jaar net als vele andere sectoren te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Zo liep de advertentieomzet flink terug. 'Ook de inkomsten uit events, ticketverkoop en commerciële drukorders voor derden werden geraakt door covid-19', aldus NDC.

Daardoor daalde de omzet met ruim zes procent naar 105 miljoen euro. Daarentegen keerde de dalende abonneetrend gedurende 2020. In de loop van het jaar nam het aantal abonnees van zowel Dagblad van het Noorden als de Leeuwarder Courant weer toe, waardoor NDC eind 2020 ongeveer op hetzelfde aantal abonnees uitkwam als eind 2019.

Coronasteun

In de loop van 2020, nog voor de overname door Mediahuis, vroeg NDC coronasteun aan bij de overheid. Alles wat geleend is, is begin dit jaar terugbetaald, met hulp van het Mediahuis. Ook uitgestelde belastingschulden zijn op dat moment ingelost, schrijft NDC.

