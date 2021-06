CDA Groningen wordt genoemd in nota van Pieter Omtzigt

Het Team Hugo uit Groningen heeft het adressenbestand gebruikt om brieven te verspreiden onder enkele leden. Die brieven hadden als doel om leden te laten stemmen op Hugo de Jonge en hem dus lijsttrekker van de partij te maken. Pieter Omtzigt was ook in de race om lijsttrekker te worden.

In de geheime nota van Omtzigt staan screenshots van de appgroep Team Hugo Groningen. Daaruit blijkt dat fractiemedewerker Jalt de Haan de brieven, voorzien van een adres, klaar heeft liggen om rond te brengen. 'Brieven liggen klaar! Zijn er 60 geworden', appt hij gevolgd door twee emoticons. In de appgroep komt vervolgens de vraag of het ledenbestand wel voor campagnedoeleinden gebruikt mag worden. Enkele minuten later laat iemand anders weten dat het huishoudelijke reglement en de statuten van de partij niks voorschrijven over de inzet van het ledenbestand rondom campagnes. CDA-fractievoorzitter René Bolle laat vervolgens merken dat hij twijfelt over het gebruik van de adressen: 'Ik hoop maar dat het mag, ik heb ook wel eens kerstkaarten verstuurd naar leden, daar was het ook niet voor bedoeld', appt hij.

De bewuste screenshots uit de nota van Omtzigt (Foto: RTV Noord)

'Van geen kwaad bewust'

Fractiemedewerker Jalt de Haan laat desgevraagd weten dat hij zich destijds van geen kwaad bewust was. 'Als nu blijkt dat we het ledenbestand niet mochten gebruiken dan heb ik daar spijt van.' De Haan laat weten dat hij vanuit het landelijke campagneteam van De Jonge het verzoek kreeg om de brieven te verspreiden. 'Toen is de conclusie getrokken dat we de adressen ervoor mochten gebruiken en als nu blijkt dat het niet mocht dan is dat spijtig.'

'De vraag was of we die brieven wilden verspreiden onder de leden die 80-plus zijn, die hebben niet allemaal internet en voor hen zou deze brief bedoeld zijn. De brieven zijn niet alleen naar onze afdeling gestuurd, maar ook naar andere afdelingen. Als het team van Omtzigt om de adressen had gevraagd dan hadden we die ook gegeven. Hier zit echt totaal geen kwade bedoeling achter', laat De Haan telefonisch weten.

Open groep

De Haan benadrukt dat de bewuste appgroep geen geheime groep was. 'Het was een open groep waar ook aanhangers van Omtzigt in zaten. Rondom zo'n verkiezingsstrijd ontstaan er ook campagneteams voor de kandidaten. Je krijgt dan dat leden zich inzetten voor de één of voor de ander, zo gaat dat ook bij andere partijen. Ik ben en was voor Hugo, maar heb groot respect voor Omtzigt. Ik sta voor duizend procent achter hem.'

De CDA'er klinkt wel enigszins aangedaan door de gang van zaken. 'Ik sta echt achter de waarden van onze partij en alles wat er nu gebeurt strookt niet met het CDA. Dit alles was een ver-van-mijn-bed-show, maar nu komt het opeens wel heel dichtbij.'

Geen gevolgen

CDA-fractievoorzitter René Bolle vindt de ontstane situatie vervelend en laat eveneens weten dat er van kwade opzet geen sprake was. 'We kunnen nu zeggen dat het niet mocht, maar destijds is het gecheckt en blijkbaar niet helemaal juist. Het gaat hier om vrijwilligers die campagne voeren voor een lijsttrekker en niet over een interne strijd. Ik vind Omtzigt een heel goed Kamerlid, maar het ging toen om het kiezen van een lijsttrekker en ik denk dat hij daar minder geschikt voor is. Dit document van hem moeten we serieus nemen en het is ook zeker een groot ding, maar ik vind niet dat dit specifiek gevolgen heeft voor onze afdeling.'

Lees ook:

- ‘De CDA-top moet Pieter Omtzigt innig omarmen’