Landbouwbeurs zoekt de buitenlucht op in het Stadspark

De komende editie van de Landbouwvakbeurs vindt plaats in het Stadspark in Groningen. In september kunnen agrariërs en andere belangstellenen zich drie dagen lang vergapen aan de nieuwste landbouwmachines en -trends. En natuurlijk zaken doen, want daar is een beurs tenslotte voor.

Het was de bedoeling dat de beurs begin dit jaar weer zou worden gehouden in MartiniPlaza. Dat kon toen niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De organisatie besloot op zoek te gaan naar een alternatieve locatie in de openlucht. Dat is dus het Stadspark geworden.

Stroom en riolering

'We zochten een plek in de openlucht met voldoende oppervlakte, waar ook elektriciteit en riolering zijn. Daar zijn er niet veel van', zegt directeur Gerard Stamsnijder. 'Als je zo maar wat tenten midden in een weiland zet, dan ben je volgens mij verkeerd bezig. In het Stadspark is er ruimte. We houden rekening met corona. In plaats van een grote tent kiezen we voor kleine pagodetenten van vijf bij vijf meter. Zo zorg je voor meer spreiding en beperk je het risico.'

'Eigenlijk wilden we de beurs al op 30 juni en 1 en 2 juli houden, maar dat bleek te snel', gaat Stamsnijder verder. Hij heeft overwogen de beurs te verschuiven naar oktober of november, maar koos uiteindelijk voor 8, 9 en 10 september. 'Iedere boer heeft zijn eigen voorkeur; we zijn van 'de gemiddelde boer' uitgegaan.'

Middag- en avondeditie

Stamsnijder denkt dat ondanks de drukke maand voor boeren er toch genoeg belangstelling voor zijn beurs is. 'Het is een middag- en avondeditie. Boeren hoeven dus niet een hele dag hun bedrijf in de steek te laten. Bovendien willen zij er, net als iedereen na de coronaperiode, ook weer eens uit om andere mensen te ontmoeten. Daar ben ik van overtuigd.'

Ik denk dat we de kost ermee kunnen verdienen, al is er altijd een risico Gerard Stamsnijder - directeur Landbouwvakbeurs

'Beurs zorgt voor transparantie'

Bovendien, benadrukt Stamsnijder, is de beurs ook zakelijk van belang voor boeren. 'In dit digitale tijdperk bepalen een paar bedrijven steeds meer de markt. Boeren betalen steeds vaker de hoofdprijs. Deze beurs brengt vraag en en aanbod bij elkaar en zorgt zo voor transparantie. Boeren kunnen zo goedkoper uit zijn.'

Het aantal aanmeldingen van standhouders groeit gestaag, aldus de beursdirecteur. 'De laatste veertien dagen komen er steeds meer bij.' Stamsnijder rekent op ongeveer honderd deelnemers en een bezoekersaantal tussen de zes- en tienduizend. Genoeg om zwarte cijfers te schrijven? 'Ik denk dat we de kost ermee kunnen verdienen, al is er altijd een risico.'

Over de Landbouwvakbeurs

Stamsnijder was in het verleden zelf boer. In 1985 organiseerde hij voor het eerst de landbouwbeurs, naar eigen zeggen de grootste in het land. In de loop van de jaren vond de beurs op verschillende locaties in het land plaats. Sinds 2008 was dat de TT-hal in Assen. Na een conflict met de verhuurder van de hal en met de koepelorganisatie van producenten en dealers van landbouwmachines besloot Stamsnijder uit te wijken naar Martiniplaza in Groningen. In januari 2020 vond de beurs daar voor het eerst plaats.

Lees ook:

- Landbouwvakbeurs in Stad; Er moeten meer stekkers komen op het land (2020)

- Ruzie tussen landbouwbeurzen zorgt voor verwarring (2019)