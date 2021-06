Quarantaineplicht zorgt voor problemen vluchtelingen Ter Apel

'Ze zitten die hele periode in limbo', zegt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Die organisatie maakt zich zorgen over de situatie.

Zo'n nummer heb je dus nodig om financiële dingen te regelen, maar ook om bijvoorbeeld werk te zoeken of een zorgverzekering af te sluiten.

Ook kinderen van zogenoemde 'nareizigers', dat zijn vluchtelingen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen, hebben zo'n nummer nodig om naar school te gaan.

Normaal binnen vier dagen een BSN-nummer

Hoeveel vertraging de quarantaineplicht oplevert voor 'nareizigers'? Daar zijn verschillende lezingen over. Volgens Vluchtenlingenwerk Nederland gaat het al snel over 'enkele weken'. De gemeente Westerwolde, verantwoordelijk voor het uitgeven van BSN-nummers, spreekt over 'enkele dagen'.

Voorheen stonden 'nareizigers' binnen vier dagen bij de instantie die de BSN-nummers afgeven: 'Ze doorlopen dan alle formaliteiten in Ter Apel. Daarna kunnen ze terug naar degene die al in Nederland is', stelt Van der Linden.

Verplicht vijf dagen in quarantaine en daarna pas start proces

Sinds de quarantaineplicht loopt het anders. Asielzoekers en 'nareizigers' moeten verplicht vijf dagen in quarantaine als ze aankomen in Nederland. Pas daarna kan er met het proces worden begonnen.

We zien gevallen die eind mei aankwamen en pas half juni terecht kunnen Martijn van der Linden - Vluchtelingenwerk Nederland

En dat betekent niet dat ze na vijf dagen direct naar de BRP-straat kunnen, dat is de plek waar ze een BSN-nummer krijgen.

'Na de quarantaineplicht van vijf dagen kunnen ze naar het gezinslid dat al eerder in Nederland was', stelt Van der Linden. 'Later krijgen ze dan een oproep om naar een BRP-straat te gaan'.

'We zien nu al meerdere gevallen van mensen die eind mei in Nederland aankwamen en pas vanaf half juni terecht kunnen bij de BRP-straat', onderbouwt Van der Linden van Vluchtelingenwerk. In sommige gevallen zag Van der Linden dat 'nareizigers' twee keer in quarantaine moesten. Eén keer bij het gezin en daarna nog eens in Ter Apel.

'Enige vertraging, maar geen weken'

De gemeente Westerwolde is verantwoordelijk voor de BRP-straat en erkent dat de quarantaineplicht 'enige vertraging' kan opleveren, maar zeker geen weken. 'Door wijzigingen op Ter Apelervenen in verband met de quarantaine verplichting zijn er namelijk tijdelijke maatregelen genomen voor de huisvesting BRP-straat', vertelt woordvoerder Kasper Schomaker.

We zijn in gesprek over een tijdelijke locatie aan Ter Apelervenen Kasper Schomaker - gemeente Westerwolde

Gemeente werkt aan oplossing

De gemeente Westerwolde is al bezig met het realiseren van een oplossing: 'We zijn in gesprek met het ministerie en het COA over een tijdelijke locatie aan Ter Apelervenen', laat Schomaker weten. 'Tot die tijd maakt de gemeente gebruik van haar dislocatie in gemeente Emmen.'

Overigens schrijft de gemeente statushouders al een tijdje in bij die locatie in Emmen. Het gebeurde altijd wel op het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vanwege ruimtegebrek is dat verplaatst.

Vluchtelingenwerk Nederland laat weten blij te zijn dat er alsnog geprobeerd wordt om een BRP-straat in Ter Apel te regelen.

