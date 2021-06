Cleveringsluizen Lauwersoog staan in de steigers voor groot onderhoud

En die aanpak is hard nodig ook, zegt Kurt Meijer van Waterschap Noorderzijlvest terwijl hij stukken van de huidige coating lostrekt: ‘Dit complex heeft het zwaar te verduren. Storm, vorst, zon en noem alle weersomstandigheden maar op; deze gebouwen staan er voortdurend aan bloot. En het complex staat in een zoute omgeving en dat heeft ook zijn invloed.’

Al die invloeden bij elkaar opgeteld hebben ervoor gezorgd dat de coating op is en moet worden vervangen. Meijer: ‘In die ruim vijftig jaar zijn bij het onderhoud telkens nieuwe lagen aangebracht. Laag op laag zeg maar. Maar nu is het einde verhaal en is een stevige ingreep nodig. De coating laat los, het beton komt bloot te liggen en het weer heeft vrij spel. Hier en daar zie je betonrot en overal zit mos op het gebouw'.

De coating van de sluizen laat los en is aan vervanging toe (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Een schildersbedrijf maakt het gebouw helemaal kaal. Om dat werk te kunnen doen, is het deel dat het meest aan de Friese kant van het complex staat in de steigers gezet. Doeken zorgen ervoor dat de werkers beschermd zijn tegen het soms ruige weer aan de waddenkust. Meijer: ‘Alle coating wordt eraf gehaald en de plekken waar betonrot zit, worden aangepakt. We maken het gebouw als het ware helemaal kaal. Daarna wordt laag voor laag de nieuwe coating aangebracht. Dit is het derde en laatste gebouw van het complex dat een nieuwe beschermlaag krijgt’.

Het aanbrengen van de coating is voor voorbijgangers het ‘zichtbare’ deel van het onderhoudswerk aan de Cleveringsluizen. Maar ‘onder water’ gebeurt ook het een en ander. Onttrokken aan het oog is een van de zogeheten spuikokers drooggezet. Dat is nodig om bij de grote sluisdeuren en hun geleiders te kunnen. Meijer: 'We staan hier eigenlijk vier meter onder water. Aan die kant is het Lauwersmeer en aan de andere kant is de Waddenzee. Als we spuien, stroomt hier het water doorheen naar de zee. We hebben schotten en een pomp geplaatst om te zorgen dat de koker droog staat en we ons werk kunnen doen. Het is voor het eerst sinds 1969 dat dit gebeurt’.

De spuikoker, vier meter onder de waterspiegel, is drooggezet (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De sluisdeur die nu toe is aan onderhoud ‘hangt’ in het middelste gebouw van het complex. Meijer: ‘De Cleveringsluizen bestaan uit drie gebouwen. In elk gebouw zitten vier spuikokers en in elke koker zit een sluisdeur. Twaalf in totaal dus. Dit exemplaar is de achtste van de twaalf die onderhoud nodig heeft. In de komende vier jaar wordt telkens een van de vier resterende deuren aangepakt. Dus we zijn nog niet klaar’.

Een van de schilders die op de steiger coating wegschuurt, weet dat hij op een bijzondere plek aan het werk is. Hoog boven het water van de Waddenzee en het Lauwersmeer heeft hij een prachtig uitzicht. ‘Dit maak je maar eens in je leven mee. Dit is echt een unieke plek. Ik maak geregeld foto’s, dan kan ik er later nog eens van genieten.’