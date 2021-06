Camperbouwer Jorn Hofman: ‘We verkopen vrijheid op wielen’

Zijn eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel deed Hofman (22) toen hij twaalf was. Hij opende een kunstgalerie aan de Westerhaven. ‘Ik zat toen in groep acht van de basisschool en kon overdag niet aanwezig zijn. Toen heb ik een schema gemaakt met de kunstenaars die een dagdeel aanwezig moesten zijn om te zorgen voor bezetting. Dat lukte.’

'Ik wilde het gewoon'

Om aan te geven dat het ondernemen er bij de in Rotterdam geboren, maar in Groningen getogen Hofman er al vroeg inzat. ‘Ondernemen is nooit een keuze geweest. Ik wilde het gewoon.’ Upcycling, van gebruikte materialen zonder waarde weer iets maken van waarde, heeft altijd Hofmans speciale aandacht gehad.

De eerste contouren van VAN-Jorn Camperbouw dienden zich zes jaar geleden aan. Hofman was zestien en wilde wel eens met een camper op vakantie, maar had uiteraard nog geen rijbewijs. Samen met zijn vader kocht hij een tweedehands camper. Ze knapten hem op en gingen ermee op vakantie naar Zweden om hem vervolgens te verkopen. ‘Die camper was in no-time weg. Toen merkte ik dat er wel markt voor was.’

Meer leren

Er werd direct een tweede gekocht en zo ging het verder. ‘We verbouwden steeds luxer en beter. Ik leerde er steeds meer van. In twee jaar tijd hebben we op deze manier een stuk of tien campers gebouwd en verbouwd.’ Hofman ging ondertussen de opleiding industrieel ontwerper volgen aan de Hanzehogeschool.

Een medewerker is bezig met de afmontage van een camper (Foto: Theo Sikkema RTV Noord)

‘Ik kreeg steeds meer ideeën om voor een camper mijn eigen stijl te ontwikkelen. Het duurde daarna nog wel een tijdje voordat de definitieve richting van modulair bouwen zich aandiende. Om op die manier met minder mensen meer te doen, want qua beschikbare handjes van personeel kwam ik snel in de problemen.’ Met het sinds zijn tiende opgebouwde vermogen konden investeringen gedaan worden.

Dat is mijn manier van werken. Klein beginnen en langzaam opbouwen Jorn Hofman, directeur VAN Jorn

Klein beginnen

Twee jaar geleden opende Hofman een pand op het Suikerterrein in Stad. Zeecontainers aan beide zijden om kantoor, magazijn en werkplaats in te hebben. De containers zijn via een dakconstructie verbonden en zo ontstond vijfhonderd vierkante meter werkruimte. 'Daar hebben we met een groep lang aan gewerkt. Dat is mijn manier van werken. Klein beginnen en langzaam opbouwen.’

Ondernemersprijs

In 2019 beloonde Hofman zichzelf door de Jonge Ondernemersprijs van de Rabobank te winnen. Niet alleen de vakjury vond hem het beste van 58 pitches, ook het publiek wees de camperbouwer als beste aan. Het bijbehorende bedrag van 10.000 euro kwam goed van pas om het modulair bouwen verder te ontwikkelen. Ontwerpers en werktuigbouwkundigen dachten en werken met hem mee.

Zo ontstond voor camperbussen met stahoogte een systeem om in de bus rails aan te leggen waar van alles aan bevestigd kan worden. Bankjes, een bed, keuken- en wandmodules, bovenkastjes en lampjes. Inmiddels zijn bijna dertig modules beschikbaar. Deels door met gekochte of zelf ontworpen machines modules te maken, deels door half fabricaten met bijvoorbeeld een CNC freesmachine te bewerken.

Het met zeecontainers gebouwde onderkomen van VAN Jorn (Foto: Theo Sikkema RTV Noord)

Wij verkopen vrijheid op wielen Jorn Hofman, die graag van niets iets maakt

Binnen twee weken

‘De klant kan nu aangeven wat ze erin willen en binnen twee weken kunnen ze op pad. Modules liggen op voorraad en kunnen zo aan het railsysteem in een bus gemonteerd worden.’ Hofman richt zich op de doelgroep tussen de veertig en zestig jaar. Mensen die met zijn tweetjes zijn of die de kinderen al deur uit hebben en op zoek zijn naar het vrijheidsgevoel. 'Wij verkopen vrijheid op wielen.’

Een buscamper is wendbaar, zo vervolgt Hofman zijn betoog. ‘Je kunt er de stad mee in en een rustig plekje in de natuur is vaak zo gevonden.’ Drie maanden geleden is Hofman met zijn medewerkers begonnen met het tegelijk ombouwen van zeven splinternieuwe bussen om het werkproces nog een keer goed te testen en de machines helemaal perfect afgesteld te hebben.

Opschalen

Inmiddels heeft Hofman een aantal partners aan zich verbonden, waaronder autobedrijf Nefkens. Een aantal bussen komen in showrooms te staan. ‘Nu moet het gebeuren. Het verkopen moet gaan beginnen. We gaan opschalen van twintig bussen tot nu toe naar tussen de honderd en tweehonderd de komende drie jaar. Dat is een hele andere dynamiek.’

Mede door corona is de campermarkt momenteel booming. Daar kan Hofman gebruik van maken. ‘Door corona zie je dat steeds meer mensen een eigen huisje willen.’ De vraag is veel groter dan het aanbod. Voor op maat gemaakte campers bedraagt de gemiddelde levertijd volgens Hofman momenteel een jaar.

De werkplaats van Hofman wordt steeds voller (Foto: Theo Sikkema RTV Noord)

We zoeken nu vooral klanten om verder op te schalen Jorn Hofman, vanaf zijn tiende al ondernemer

Vooral klanten

Het risico voor de gedreven Hofman is dat de winstmarge op een bus te laag wordt waardoor hij minder middelen heeft om door te investeren. Een camperbus gaat voor een bedrag tussen de zestig en tachtigduizend euro het Suikerterrein af en iedere module heeft een vaste prijs. ‘We zoeken wel financiers, maar nu vooral klanten om verder op te kunnen schalen.’

Waarschijnlijk in een nieuw pand, omdat het huidige onderkomen te klein is. ‘We hebben soms wel twintig bussen op het terrein staan, terwijl er binnen maar plek is voor vijf.’ Hofman blijft het liefst in Groningen om gebruik te maken van zijn netwerk en samenwerkingen die hij is aangegaan met onder andere de Hanzehogeschool en het Alfa-college.

Inspiratie

Waar de ambitie van Hofman gaat eindigen weet hij niet. ‘Twee jaar geleden was mijn ambitie om één modulaire camper te bouwen. Nu hebben we al twintig gedaan. Dat is ondernemen. Elke dag kan er iets gebeuren en loopt het vaak anders dan verwacht. Ik heb nu een goede groep ontwerpers en investeerders om me heen verzameld voor de toekomst en dat geeft inspiratie.’

Lees ook:

- Stadjer (21) bouwt campers op maat: 'Een uit de hand gelopen hobby'