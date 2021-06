Klaar voor de start van het EK: 'Wij gaan winnen, honderd procent!'

'Ik ga kijken, maar dat is het ook', zegt de Italiaanse horecaondernemer Roberto Santanera uit Godlinze. 'Ik moet werken en hoop dat ik tussendoor kan kijken. Het is heel anders dan eerdere toernooien, maar dat is ook logisch. Je ziet hier in het dorp helemaal niks.'

'Eerder was de hele hut oranje. Alleen mijn broertje en ik waren in het blauw. Voor ons was het toen alles, we gingen op een brommertje door het dorp heen met een vlag. Dat was prachtig, we leefden voor het voetbal. Nu zie je helemaal niks.'

'Ik heb vrienden die er vanavond echt voor gaan zitten. Dat wordt telkens 'ping-ping' als er iets gebeurt, haha. Het is mooi dat we weer iets vrolijks hebben om mee bezig te zijn. Maar ik heb liever dat corona verdwijnt en we weer normaal kunnen.'

Waar Santanera voor Italië juicht, doet Oguzhan Karatepe dat voor Turkije. Niet vanuit zijn woonplaats Ten Boer, waar hij een Turkse pizzeria runt, maar vanuit de Turkse badplaats Antalya. 'Het is hier 40 graden, heerlijk man', zegt hij opgewerkt. 'Het leeft hier enorm. Het wordt gekkenhuis. Alle hotels bouwen schermen op en er wordt samen gekeken. De flessen komen op tafel, de shishapijp gaat open en dan wordt er volop gescholden en meegeleefd.'

'Ik ben hier nog tot zondag samen met een vriend, maar eigenlijk is iedereen in dit hotel nu onze vriend. Normaal gesproken kijk ik thuis in Ten Boer met vrienden. Vanavond wordt het een hoop snappen.'

Niet geheel verrassend lopen de meningen van Santanera en Karatepe uiteen. 'Ik denk dat het 2-1 of 3-1 voor Italië wordt', zegt Santanera. Turkije heeft ook een leuk team, maar Italië heeft meer voetbalgogme. Het zijn slimme jongens.'

Karatepe weet 'honderd procent zeker' dat Turkije vrijdagavond wint. '1-0 of 2-1', voorspelt hij. 'Het wordt geen dikke overwinning, maar als ze het doen wat ze tegen Nederland hebben gedaan, dan heb ik er alle vertrouwen in.

Beide fans verwachten dat hun land ver gaat komen in het toernooi. 'Italianen sluipen altijd door het toernooi', zegt Santanera. 'Ik vind het prima dat ze geen favoriet zijn. Ik verwacht ze zeker bij de laatste vier. Ik wil niet zeggen dat ze Europees kampioen worden, want de landen zijn meer aan elkaar gewaagd. Vroeger wist je dat Italië en Duitsland sowieso bij de laatste vier zaten. Nu is dat niet meer zo. Ieder land heeft goede spelers die over de hele wereld spelen, maar het moet als team draaien. Het is net een bedrijf.'

Een plek bij de laatste vier durft Karatepe nog niet uit te spreken, maar hij verwacht wel veel van zijn land. 'Als ze het net zo goed doen als in de voorbereiding, dan komen ze de poule sowieso door. Daarna moet je een beetje geluk hebben.'

