Boeren blijven weg, dus slaan wetenschappers hun slag in dubbele dijk

‘Eigenlijk is het gedegenereerde grond’, zegt onderzoeker Jan Henk Venema van de Rijksuniversiteit Groningen, terwijl hij in een harde kluit knijpt. ‘Hoge zoutconcentraties, lage voedingswaarden en een slechte, klontige structuur. De vruchtbare laag is zeventig centimeter diep afgegraven, dat zit nu in die tweede dijk daar.’

Ruim 8 miljoen euro

We staan in de dubbele dijk bij Bierum, het veelbesproken project dat zilte teelt en aquacultuur een flinke slinger moet geven. Tijdens de versterking van de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is er een tweede dijk achter de primaire waterkering aangelegd.

In het gebied ertussen is ruimte voor zilte teelt en aquacultuur. De provincie betaalde ruim 8 miljoen euro voor de pacht van de grond, voor een periode van ongeveer 25 jaar.

Aardappels en bonen

Venema is één van de mensen die de komende jaren gaat onderzoeken hoe de schrale, arme grond gebruikt kan worden voor zilte teelt. Er worden verschillende rassen aardappels gepoot en bonen gezaaid. Ook staat er een havermengsel op het programma.

Op deze grond kan geen economische rendabele landbouw plaatsvinden Jan Henk Venema - onderzoeker RUG

Niet alleen de RuG gaat onderzoek doen, ook studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein zijn er de komende jaren in de weer met verschillende soorten bonen.

In de dubbele dijk wordt onder meer proefgedraaid met verschillende aardappelrassen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Niet rendabel'

‘Op deze grond kan geen economische rendabele landbouw plaatsvinden’, zegt Venema. ‘Door de teelt van diverse gewassen en de rotatie daartussen gaan we onderzoeken of we de bodem kunnen verbeteren. Dat is een langdurig project, van misschien wel vier of acht jaar, of nog langer.’

Commerciële partijen blijven weg

De provincie had gehoopt grotere commerciële partijen te interesseren voor de dubbele dijk, maar die bleken niet geïnteresseerd. Behalve het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool Larenstein is er weinig activiteit in de dubbele dijk. Erik Moesker pioniert er met het opkweken van kleine garnaaltjes, maar voor de rest is het gebied kaal en leeg.

'Wetenschappers zouden smullen van dat bedrag'

'Wat ik begrepen heb van de provincie, zijn wij enige partners die op dit moment activiteiten willen ontplooien’, zegt Venema. Staat dat niet in schril contrast met de ruim 8 miljoen euro die vooraf aan pacht is betaald?

Venema: ‘Dat is inderdaad veel geld. Daar zouden wij als wetenschappers van smullen als we dat zouden krijgen voor onze onderzoeken, zonder dat we iedere keer weer nieuwe projectvoorstellen hoeven te schrijven.’

