Man die dreigde met opblazen woningen mogelijk terug naar huis

Dat zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt.

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie zo'n twintig woningen rondom de Zamenhofstraat ontruimd omdat een buurtbewoner dreigde de gaskraan open te zetten. Hij zei meerdere woningen op te willen blazen. De man is gearresteerd.

Niet meer rustig slapen

Volgens buurtbewoners heeft de man hulp nodig en zorgt hij vaker voor overlast. 'Ik heb nu wel zoiets van: als hij nou terugkomt, lig ik niet zo rustig in mijn bed. Dus wat dat betreft hoop ik dat de instanties, de gemeente daar iets aan kunnen doen. Dat hij een goede begeleiding krijgt', zegt achterbuurman Herman Schut.

Wakker gebeld

De burgemeester werd vannacht wakker gebeld door de politie met de vraag of de politie de woning binnen mocht komen om de man aan te houden. Hiervoor gaf Sikkema goedkeuring. Sikkema is vrijdagochtend de buurt in geweest om met omwonenden te spreken, die een groot deel van de nacht door hadden gebracht in saunacomplex Fontana.

Het werkt in Nederland niet zo dat je zomaar iemand op straat kunt zetten Cora-Yfke Sikkema - burgemeester Oldambt

'De schrik zit er in'

'De man heeft nu niks gedaan. Er is ook geen gas geroken door de brandweer. Het was een dreiging en hij heeft daar geen actie aan gekoppeld, maar de schrik zit er in de buurt wel in. De directe buren hebben daar natuurlijk al wel meer mee te maken gehad. Op zich is de relatie met de buurt goed, maar het is wel iemand die zorg nodig heeft', zegt burgemeester Sikkema.

Incident wordt onderzocht

Ondanks dit incident moeten de buurtbewoners er volgens Sikkema rekening mee houden dat de man weer terugkeert naar zijn woning. 'Het werkt in Nederland niet zo dat je zomaar iemand op straat kunt zetten. Daar moet je echt goede redenen voor hebben', aldus Sikkema.

Een team met daarin woningcorporatie Acantus, de gemeente Oldambt, zorginstaties en de politie onderzoeken het incident en kijken of de man kan terugkeren naar de woning.



