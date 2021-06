Voor het eerst zwarte cijfers voor Midden-Groningen: 'Zorg over toekomst blijft'

'Ik ben blij met dit goede resultaat in deze uitdagende tijd', laat financieel wethouder Erik Drenth weten. 'In 2020 hebben we geld overgehouden, maar de zorg over de toekomst blijft.'

Bezuinigingen op jeugdzorg en Wmo lagen gevoelig

Sinds de oprichting in 2018 heeft de gemeente Midden-Groningen meerdere bezuinigingsrondes achter de rug. In totaal dus 13 miljoen euro. Vooral de bezuinigingen op jeugdzorg en Wmo lagen politiek gevoelig.

In 2019 was het nog maar de vraag of coalitiepartij SP de bezuinigingen kon steunen. Uiteindelijk besloot de partij, na een ledenraadpleging, toch in te stemmen waardoor SP-wethouder Peter Verschuren kon blijven.

Onze spaarpotten zijn kleiner geworden Erik Drenth - financiaal wethouder

Recentelijk maakte de gemeente ook nog eens bekend dat verschillende afdelingen het met minder geld moeten doen. Het snijden in de ambtelijke organisatie levert de gemeente 400.000 euro op en was onderdeel van een bezuinigingspakket van één miljoen euro.

Zorg over financiële positie blijft

Waarom de zorgen over de toekomst toch blijven? Op de spaarrekening staat elk jaar steeds minder geld. 'We hebben een lange tijd te weinig geld van het rijk gekregen voor onze taken in het sociaal domein. Daardoor zijn onze spaarpotten kleiner geworden', stelt de wethouder financiën.

Bovendien dreigt Midden-Groningen met miljoen gekort te worden. 'De herijking van het gemeentefonds hangt als een donkere wolk boven onze gemeente', stelt Drenth. 'Onze boodschap aan Den Haagt blijft dat korten écht niet kan.'

Lees ook:

- Inwoners Midden-Groningen gaan tientallen euro's extra ozb betalen

- Midden-Groningen moet bezuinigen: 'Maar met een lege portemonnee is dat niet makkelijk'

- Gemeente Midden-Groningen bezuinigt miljoen euro en verkoopt aandelen Enexis