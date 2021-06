Van auto tot bloembak: 'Iedereen wil hem op de foto zetten'

‘Je ziet weleens wat op televisie. Een paar jaar geleden waren we in Duitsland op vakantie, toen zagen we een soortgelijk iets. En laatst diende zich een goede kandidaat aan, dus gingen we aan de slag', vertelt hij over het ontstaan van het idee.

Bekijk hier de bloembakauto van Ter Apel:

Eenjarige bloemen

In het skelet van de auto zijn allemaal eenjarige bloemetjes geplant, zoals geraniums, aardbeienplanten en een vlinderstruik. Met de metamorfose wilden Houtman en zijn vrouw een beetje kleur toevoegen aan het dorp. 'Standaard is ook maar saai', zegt hij. De oude Subaru is volledig gestript, zelfs de motor is eruit gehaald.

Trekpleister

Toen de auto een bloembak werd, stond hij eerst wat verderop in de straat geparkeerd, maar daar vonden de eigenaren hem toch niet helemaal tot zijn recht komen.

Nu hij weer voor het huis staat, willen veel voorbijgangers 'm op de foto zetten. Of Houtman dat erg vindt? 'Nee, totaal niet.'

De bloembakauto is te bewonderen in Ter Apel aan de Markeweg nr. 80.