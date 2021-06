Aardbeving met kracht van 2.0 bij Loppersum

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er opnieuw een aardbeving geweest in onze provincie. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2.0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Loppersum.

De beving vond kort na 01.30 uur plaats. Het KNMI meldde in eerste instantie op basis van geautomatiseerde metingen dat het epicentrum bij Eenum lag en dat de beving een kracht had van 2.1. Dat is later bijgesteld.

Veel meldingen

De beving werd door meerdere inwoners van het gebied gevoeld. Bij RTV Noord kwamen onder meer meldingen binnen uit Loppersum, Stedum, Uithuizen en Zeerijp, maar ook uit het noordoosten van de stad Groningen.

Een inwoner van Zeerijp spreekt van: 'Een zware dreun, het huis trilde.' Iemand die in een wisselwoning in Loppersum woont, spreekt over 'een enorme dreun'. Een andere mailer uit Loppersum vernam 'eerst een rommelend geluid en daarna een duidelijke schok'.

Anderen hebben het over 'een lichte trilling'.

'Het voelde een beetje gek'

Harmen Kuijer en zoon Kaj (8) zijn zaterdagochtend op weg naar het voetbalveld in Loppersum. Kaj voelde de beving. 'Mijn kussen schudde een beetje door elkaar, dat voelde een beetje gek.'

Eerste beving van juni

Het was de eerste beving in onze provincie deze maand. In mei werden door het KNMI officieel zes bevingen geregistreerd, met een kracht uiteenlopend van 0.3 tot 1.4.

