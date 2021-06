Duitse hiker verward met voortvluchtige militair Jürgen Conings

De politie rukte vrijdagavond uit naar de omgeving van begraafplaats Selwerderhof in Groningen, omdat iemand meende daar de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings te zien. Naar hem wordt in België al weken gezocht.

Het bleek te gaan om een hikende Duitse man. Dat meldt de politie op Instagram. 'Soms komen er meldingen binnen waarbij we ons realiseren, dat als die melding klopt, we als politie een stevige uitdaging hebben en ook echt gevaar lopen', schrijft de politie.

Man aangetroffen in de berm

Nadat de melding was binnengekomen startte de politie een zoektocht in de omgeving van Selwerderhof. In de berm werd de Duitser aangetroffen.

'Zeker overeenkomsten met Conings'

'Hij had qua uiterlijk zeker overeenkomsten met Conings. Zo droeg de man een volledige outdooroutfit met uitrusting. (...) We hebben hem uitgelegd dat zijn verschijning voor de nodige onrust zorgt. Hij was zich daar totaal niet van bewust. En dus vervolgt deze man zijn route verder door Nederland. Wij zijn blij met oplettende burgers, maar ook opgelucht dat we hebben kunnen uitsluiten dat het de vermiste Conings was.'