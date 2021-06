Bakkerij Scholtens in Winschoten stopt na 100 jaar

Bakkerij Prins neemt de zaak over, het echtpaar Wim en Hinnie Scholtens stopt ermee. Daarmee komt een eind aan familiebedrijf bakkerij Scholtens, in 1920 door opa Wim begonnen. Destijds nog in Westerlee, maar sinds 1962 in Winschoten, waar het uitbreidde naar twee filialen.

'Het houdt op met ons'

'Dit is een heel bijzondere dag, waar je lang naartoe leeft', vertelt Hinnie. 'We hebben geen opvolger, onze drie dochters hebben allemaal hun eigen ambities, gelukkig. Het houdt op met ons. We hebben in bakker Prins een goede kandidaat, die wilde het nu graag overnemen. Wij kunnen nog gerust een paar jaar door, maar vinden het mooi zo.'

Een bordje voor de bakkerij (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Het is een moeilijk vak'

'Het is wel even een momentje, vooral vandaag', zegt dochter Judith. 'Je bent hier geboren, ik ben hier op zolder mijn eigen zaak gestart.' Ze heeft een kledingwebshop en koos dus niet voor het bakkersvak. Al heeft ze daar wel over nagedacht.

'Maar mijn vader zegt ook: het is gewoon een moeilijk vak, je moet echt verstand hebben van bakken. En als je dat niet hebt en er gaat iets mis, weet je niet wat je moet doen. Dan moet je al met een bakker gaan eigenlijk en dat zat er niet in. Ik heb een hartstikke leuke vriend en die heeft een ander beroep. Ik volg nu mijn eigen koers en daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee.'

Op reis met de auto

Het personeel wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar. Brood wordt er straks niet meer gebakken in Winschoten, dat gebeurt in Scheemda. Het banket komt er na de overname nog wel uit de ovens. Al is het echtpaar Scholtens daar niet meer bij betrokken. 'We doen het eerst even rustig aan en willen daarna met de auto gaan reizen.'