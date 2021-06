Motorrijders brengen eerbetoon aan omgebrachte Dinant (14)

Dinant werd afgelopen zondag om het leven gebracht voor de supermarkt in zijn dorp. Een 23-jarige Stadjer stak hem neer.

'Dinant was nog maar veertien'

De motor- en trikerijders verzamelen zich om kwart over tien op de parkeerplaats van Kardinge. Veel van hen horen bij CS-riders; een stichting die geregeld rijdt voor kinderen met een beperking. Voorzitter Sylvia de Rode: 'Dat doen we om ze een mooie dag mee te geven. Dinant was natuurlijk nog maar veertien; daar rijden we ook gewoon voor.'

Klaar voor vertrek (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Erehaag met lawaai

Vanaf Kardinge rijden ze samen naar het crematorium. De Rode: 'We gaan een erehaag vormen; we rijden tot aan het hek en zetten de motoren en trikes links en rechts naast het pad. Als het goed is komt Dinant daar tussendoor met de familie.' Op verzoek van de familie maken de motoren ook nog even lawaai als de stoet langskomt, vertelt De Rode.

Zo zag de erehaag eruit:

Paul Scheuierman doet mee met zijn blauwe trike. 'We doen dit soort dingen met CS altijd. Zo kunnen we een stuk medeleven betonen en sterkte voor de ouders.' Ziet hij er tegenop? 'Nee, gewoon een stukje respect. Ik ben meer gewend, helaas.'

De groep motorrijders verzamelt zich (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

'Zo zijn motorrijders ook'

Even verderop klimt Ron Methorst op zijn motor; het is tijd om richting crematorium te gaan. 'We hebben hart voor elkaar en dit is een steuntje in de rug van de familie. Dat doen we vaker. Dat is ook een andere kant van de motorrijder; ook wij zijn mensen. We zijn niet altijd positief in de publiciteit, maar ook dit zijn wij.'

