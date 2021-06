Column: Tuig van de richel

En dat kan ook maar eentje zeggen: Harm Lubbert. Hij heeft vast geluisterd naar Geert Wilders. De politicus vindt elke journalist ‘tuig van de richel’ en Harm Lubbert wrijft me dat nog even fijntjes in. Van hem kan ik het wel hebben.

‘Tijd niet gezien’, zeg ik. ‘Vissen’, antwoordt mijn vriend en hij trekt zich terloops een stoel onder de kont. ‘Koffie?’, kijkt hij me vragend aan. Ik loop naar de keuken en zet mijn modern koffieapparaatje aan het werk.

‘Waar zat je? Scheve Klap?’, vraag ik als ik terugkom met twee kopjes koffie en een pak Bastognekoekjes. Harm Lubbert schudt met zijn hoofd. ‘Denemarken.’ Hij had met Onno een weekje in een huis gezeten aan de rivier de GudenA bij Silkeborg.

‘En...was ‘t wat?’, vraag ik met een mond vol Bastogne. ‘We hebben wel van alles beleefd...’, is het antwoord en meteen krijg ik het hele verhaal.

Harm Lubbert en Onno zaten al twee dagen voor het huis op de steiger aan de rivier. Beet ho maar. Voeren en voeren maar geen asem. Het weer daarentegen was opperbest. Alle twee hadden ze een rooie kop van de zon, maar dat kon ook van de drank zijn, want zie ‘spijden der nait in’.

‘Wie kinnen ook ja wel even n moal kanoën?’, was het voorstel van Onno voor een kanotochtje, toen ze voor de derde dag naar een stille dobber zaten te staren. Zo gezegd, zo gedaan. Bij de brug in Silkeborg zat een kanoverhuur en nog diezelfde middag zaten twee Groningers en een tas vol Carlsberg in een kano op de GudenA.

Het ging mooi. Een beetje peddelen. n Buske kol drinken. Een ouderwetse raderboot vol zwaaiende mensen die voorbij tufte en de zon aan een strakblauwe hemel. Of het nou door de zon kwam of door die 'buskes kol drinken’ maar de oogjes van de twee viskameraden waren midden op het meer dichtgevallen. En zo dobberden twee slapende Groningers in een kano op het Langso zoals ze daar zeggen.

Dat duurde niet lang, want een speedboot veroorzaakte een enorme hekgolf, waardoor de kano zo hard heen en weer werd gezwiept, dat ze er wakker van schrokken. Onno stak een vuist omhoog naar dat rotjong van de speedboot. ‘Du er en svin’, schreeuwde de jongen terug.

‘Hai nuimt mie n zwien, Haarm!’, riep Onno kwaad. ‘As k hom in de poten krieg, izze nait joareg!’ Ze hadden meteen ook geen zin meer gehad in kanoën en waren terug gepeddeld naar de kanoverhuur. Daar bijna aangekomen zagen ze een blond meisje op een steiger die net in een speedboot stapte. Ze gaf de jongen in de boot een kus.

‘Dat is hom. Dat is dij gaalsterd’, schreeuwde Onno en hij zette kracht om over te steken naar de boot met de jongen die hem eerder had uitgescholden voor varken. ‘Tuuuuuttttt…..!!!’ Het was de waarschuwende stoomfluit van de ouderwetse raderboot die vlak achter hen voer. Er dreigde een aanvaring.

Om uit te wijken gingen Harm Lubbert en Onno alle twee aan dezelfde kant peddelen. Met alle kracht die ze in zich hadden. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Doordat alle gewicht op een kant zat, sloeg de kano om en belandden de twee visvrienden en een halve tas vol blikjes Carlsberg in het water. Een dik uur later arriveerden twee ‘sjompenatte’ Groningers bij hun huisje.

Om hun verdriet te verdrinken, waren ze met de auto naar het centrum van Silkeborg gereden, naar de kroeg van Bjarne Jensen. Ik weet niet of je hem kent, maar Bjarne Jensen uit Silkeborg voetbalde eind jaren zestig en begin jaren zeventig honderd wedstrijden voor GVAV en FC Groningen. En dat kunnen er niet veel zeggen.

Jensen was er zelf niet geweest. Maar het bier smaakte er niet minder om. Midden in de nacht op de terugweg in de auto - Onno reed want die was het minst dronken - had er vlak bij hun huisje een auto achter hun gereden. Plotseling gingen er op die auto blauwe zwaailampen aan.

Politie. ‘Nou binnenve der bie’, zei Harm Lubbert met dubbele tong. Onno dacht daar anders over: ‘Wie kinnen gain Engels, gain Duuts en apmoal gain Deens. Wie proaten allint mor Grunnegs’, bedacht Onno om een zekere boete of een nachtje Deense cel te voorkomen.

Twee politieagenten vroegen in het Engels om Onno zijn rijbewijs en papieren. Die deed zijn handen omhoog alsof hij er niks van begreep en: ‘Ik joe nait verstoan nait’, zei hij er als een onschuldig jongetje achteraan. ‘Papiere!', vroeg de politieman met pet. De andere zonder pet zei niet zoveel. Onno gaf geen enkele sjoege.

Vervolgens overhandigde de agent het blaasapparaat aan Onno. ‘Blaese, pusten, blow’, zei de politieman streng. Onno bekeek het apparaat van onder tot boven, zette het tuitje aan zijn mond. 'Pff!!’ Onno blies in het apparaat alsof hij een haartje uit zijn mond spuugde.

‘No, no, no!! Sie mussen langer pusten...Longer blow’, zei de agent met pet die nu kwaad werd. Onno deed weer zijn handen omhoog alsof hij er niks van begreep. ‘Kwait echt nait’, zei hij en zette het tuutje weer aan de mond. ‘Pff!’ ging t weer als een kleuter die van de juf de P uit moet spreken. Op het apparaat gebeurde natuurlijk helemaal niks.

De Deense agent met pet deed nu voor hoe Onno blazen moest. ‘Pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff’ Lang tot de longen leeg waren. Onno deed net of-ie gek was. Zette het apparaat aan zijn mond en Pf! Andermaal een ultrakorte ademstoot. Weer gebeurde niks, ‘Dumme Hollandske mennesker’ - Domme Hollanders - riep de agent met pet nu nog bozer en trok zijn pistool.

Precies op dat moment klonk in de politiewagen een stem. een noodoproep van de centrale. Er was een steekpartij in het centrum. De twee politiemannen keken elkaar aan met een blik van: wat moeten we hier nu mee aan?

‘You are lucky’, zei de politieman met pet, stak zijn pistool terug in de holster en liep terug naar de politieauto. Zijn collega liep met hem mee. Bij de politiewagen aangekomen, draaide de agent zonder pet zich om en liep terug naar de auto van Harm Lubbert en Onno.

Hij tikte tegen het raam van de bestuurder. Harm Lubbert en Onno die dachten er genadig van af te zijn gekomen, klopte het hart in de keel. De Deense politieman keek streng door het door Onno geopende raam en zei: ‘Joe hebben mazzel. Astoe volgende moal weer zo eelsk dust, goei ik die in t hok…..’

De Deense politieman die kennelijk Groningse roots had, draaide zich lachend om. Harm Lubbert en Onno hadden elkaar aangekeken en waren ook in lachen uitgebarsten.

Ik moest ook lachen om het verhaal van Harm Lubbert. Ik keek hem aan en zei: ‘Tuig van de richel, dat zijn jullie….’

Erik Hulsegge