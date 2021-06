Laatste kroeg van Finsterwolde sluit: 'Er is hier van alles gebeurd en ontstaan'

'Het is bijna voorbij, we gaan eindelijk met pensioen. Dat riepen we al heel lang, maar nu is het zover. Half oktober gaan we verhuizen, na 49 jaar.'

Het toenmalige Café Elzinga (Foto: Eigen foto)

Ook Cafetaria de Halte gaat dicht

Van der Paard nam in 1972 het toenmalige Café Elzinga en de inpandige kruidenierswinkel over en begon haar eigen zaak. Zoon Simon bestiert Cafetaria de Halte in hetzelfde pand, maar stopt ook.

Een opvallende decoratie aan de muur (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Dat is wel heel jammer. Het is een heel goede cafetaria, maar hij moet nou een andere baan zoeken. We hebben altijd gezegd: je kan bij me blijven zo lang ik hier ben, maar als we het verkopen moet je een andere plek opzoeken. En dat is nou zo ver.'

De nieuwe eigenaar wil van het pand een woning met kantoorruimte maken.

Een gang in het café (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Finnerwolmer Toppers

Van der Paard blikt met enige weemoed terug. 'Zo hebben we hier een jaar of vijf de Finnerwolmer Toppers georganiseerd. Allemaal muzikanten uit Finsterwolde die we hebben samengebracht. Dat was heel bijzonder.'

Er hebben hier zelfs mensen in de kist gestaan Akkie van der Paard

Haar etablissement is qua inrichting nog een ouderwetse bruine kroeg, met biljart. 'Dat past bij ons, we zijn ook ouder. Tien, vijftien jaar geleden kon je hier op zaterdagmiddag geen stoel meer vinden. Overal zaten groepjes te klaverjassen of andere dingen te doen. Er is hier van alles gebeurd en ontstaan. Er hebben hier zelfs mensen in de kist gestaan.'

Het biljart (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Zoveel rommel als we hebben'

'Ik heb er wel een paar nachten wakker van gelegen', zegt ze over de aanstaande verhuizing. 'Zoveel rommel als we hebben. Waar moet ik dat allemaal kwijt? Je laat ons in de steek, zeggen de mensen in het dorp. Maar ze begrijpen het ook wel. Dus ja, het is zo....'

Ze blijft wel in Finsterwolde. 'Hier ben ik geworteld, ik schuif straks een stukje op.'