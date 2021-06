Mogelijk geschoten bij ruzie in Stad; twee mannen aangehouden

Twee mannen van 20 en 21 jaar uit Groningen zijn zaterdagavond aangehouden na een ruzie in een woning in Stad.

De politie werd rond 20:00 uur gealarmeerd over de ruzie aan de Kleine Beer, waarbij mogelijk geschoten zou zijn. Twee verdachten waren er in een auto vandoor gegaan. 'Na een zoekactie konden we ze rond 21:30 uur aanhouden in Hoogezand', zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer.

Bij de zoekactie werden ook agenten in kogelwerende vesten ingezet.

Verdachten worden verhoord

De twee verdachten zitten vast en worden verhoord. Zinsmeyer: 'We onderzoeken wat er precies is gebeurd en of er ook daadwerkelijk is geschoten tijdens de ruzie.'