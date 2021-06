De Martinitoren beklimmen mag weer: 'Mooi, prachtig, heel leuk!'

Vijf maanden lang was d' Olle Grieze vanwege corona gesloten voor publiek, maar nu mogen belangstellenden onder begeleiding van een gids weer omhoog.

Zo beleefden mensen de beklimming van de Martinitoren:

Torenwachter Rik Seinen: 'Het is hartstikke druk. We zaten vandaag met elke rondleiding helemaal vol. Mensen zijn heel blij dat ze weer de toren op mochten.'

Torenwachter luidt een klok (Foto: RTV Noord)

Een Brabantse bijvoorbeeld, die net met haar vriendin het Pieterpad heeft gelopen. 'Het eindpunt was in Pieterburen. Onze mannen hebben ons opgehaald en we hebben er een weekendje Groningen aan vastgeplakt. Ik vind het interessant en zeker door de uitleg van een goeie gids.'

Uitzicht vanaf de Martinitoren (Foto: RTV Noord)

Een gezin uit Roosendaal is in Groningen om een vriendinnetje van een dochter op te zoeken. De toren kunnen ze niet overslaan, vinden ze. 'Mooi, prachtig uitzicht, heel leuk!'

Met het hele gezin naar boven (Foto: RTV Noord)

Bij de klokken stopt torenwachter Rik Seinen even, want ze kunnen elk moment luiden. 'Het is niet oorverdovend, maar wel hard. Dus zet je wel even schrap!' Hij kan niet voorkomen dat de twee meiden uit Roosendaal zich toch 'een hoedje schrikken', maar dat hoort er ook wel een beetje bij.

Bijna driehonderd treden (Foto: RTV Noord)

De groep geniet zichtbaar van de beklimming, die volgens de Pieterpadlopers 'goed te doen' is, voor de moeder uit Roosendaal 'wel zwaar' en voor de meiden soms 'best wel spannend'.

Torenwachter Rik is blij dat het zijn laatste van de dag is. 'Het is even wennen; het is een zware opgave om zo uit de lockdown weer te doen. Maar het is wel heel erg leuk om zoveel mensen weer enthousiast te zien voor de Martinitoren.'

