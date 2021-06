Treintje 't Jonkertje is weer helemaal opgeknapt

Lang reed het oude treintje van Jonkersvaart naar de jaarlijkse gondelvaart. Maar de jaren tikten door en het treintje stond te verpieteren in de tuin van de uitvinder. 'En toen zagen we het huis te koop staan op Funda, inclusief boot, trein en vliegtuig. Toen dacht ik: ho even. Het is natuurlijk zonde als-ie straks bij het oud ijzer terecht komt', zegt De Groot tegen Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher.

Jonkertje voor de opknapbeurt (Foto: Sjirk de Groot)

In totaal is De Groot 1,5 jaar bezig geweest met het opknappen van het treintje: 'Er zitten ook nog twee wagonnetjes bij. Die zijn nu aan de beurt. Nu eerst de oude baas verrassen met de locomotief.'

Niet veel later zit Jagersma, die inmiddels in Marum woont, in zijn opgeknapte creatie: 'Wat ziet dat ding er mooi uit. Vroeger was dat wel anders. Beetje spuitplamuur, beetje rode ver. Moet je hem nu zien!' De uitvinder in ruste glundert helemaal: 'Ik hoorde pom-pom-pom, ik dacht dat is hem. Ik wilde het eerst niet geloven, maar het is zo!'

