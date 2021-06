Expeditie 1,5 meter en een reizende dierenarts

Chris Brattinga is waarnemend dierenarts in Noord-Nederland. Wanneer andere dierenartsen omhoog zitten met de bezetting, dan kan Brattinga gebeld worden. Chris heeft alles wat hij nodig heeft in zijn oude camper uit 1988 en daarnaast heeft hij nog een gewone auto waarmee hij de rondes doet.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!