We gaan weer volop naar de horeca: ‘Laat bestellen? Adje trekken!’

‘Het is eigenlijk heel druk. Vooral met mooi weer zit het terras bijna vol’, zegt barman Hjalmar Hansen van café Flinders aan het Schuitendiep tevreden. ‘En nu je ook binnen kunt zitten kunnen we eindelijk weer reserveringen aannemen. Dat merken we ook wel echt, dat heel veel mensen langskomen en blijven eten.’

Aan de overkant van het water is café-eigenaar Mark Huizing van De Branderij ook tevreden. ‘We gaan eigenlijk wel goed! Mensen staan te springen om hier weer te kunnen eten. En of dat dan binnen of buiten is, dat maakt niet zo heel veel uit.’

Hogere opkomst, want gegarandeerd een plekje

En dat is goed voor de zaken, want er is simpelweg meer plek. ‘Voor die tijd moesten we heel erg op de centen letten. Maar door dat extraatje heb je meer continuïteit. En als er een buitje nadert of het wordt vroeg koud, dan wil iedereen toch ook wel graag naar binnen.’

Dat merkt Hansen ook. ‘Mensen komen, vooral met het mooie weer, om op het terras te zitten. Maar het druppelt wel door naar binnen. De opkomst is een stuk hoger omdat mensen gegarandeerd een plekje kunnen krijgen.’

Het is een beetje in de mens geslopen tijdens corona dat je op eigen houtje iets gaat doen Bojan Aleksander - eigenaar van café Smoke

Even verderop, aan de Grote Markt, zit de café Smoke van Bojan Aleksander. Hij is vooral blij met de extra uurtjes dat hij gasten kan ontvangen. ‘Mensen zitten het liefste buiten, en vorige week was het prachtig weer, maar moesten we om acht uur dicht. Dan heb je net het terras vol, want we mogen op marktdagen om zes uur het terras openen. Dus voor ons maken die twee extra uurtjes buiten een stuk meer verschil.'

Een terrasje pakken op de Grote Markt (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Toch mag het nog wat drukker worden, als het aan Aleksander ligt. ‘Het is een beetje in de mens geslopen tijdens corona dat je op eigen houtje iets gaat doen. De parken en stadsstranden liggen hartstikke vol. Ik kan niet zeggen dat het verkeerd gaat, maar ik merk het wel. Ik merk dat mensen terughoudender zijn.’

Hopen op nog minder regels

Hoewel Groningers de horeca weer weten te vinden, wordt het moeilijk voor ondernemers om te zorgen dat hun gasten zich aan de regels houden, ziet Koninklijke Horeca Nederland Groningen. ‘We horen dat het voor veel ondernemers een puzzel is’, zegt Irene van der Velde.

Ze hoopt dan ook dat de maatregelen zo snel mogelijk worden losgelaten. ‘Dat je geen rekening meer hoeft te houden met de 1,5 meter, en geen maximum aantal personen. Want het is best een opgave met alle beperkingen, regels en protocollen.'

Op een drukke dag zitten we grofweg op een derde tot de helft van de omzet Martijn Lefferts - floormanager van DOT

Dat merken ze ook bij bar DOT. ‘We mogen maximaal 50 gasten, maar kunnen er zeker tussen de 150 en 200 kwijt en ons aan de regels houden’, zegt floormanager Martijn Lefferts.

‘Dus het is voor ons een kleine start. Ondanks dat het goed gaat, en de gasten weer lekker wat geld uitgeven en genieten, zitten we op een drukke dag op grofweg een derde tot de helft van de omzet.’

Geen diner vanwege personeelstekort

Maar als er meer gasten mogen komen, moet er wel voldoende personeel zijn. ‘Dat is lastig, absoluut’, zegt Bojan Aleksander. ‘Ik moet zelf heel veel op de vloer staan. Tot nu toe kunnen we het rondbreien maar iedereen zit er verlegen om.’

Ook bij Flinders is het zoeken naar personeel . ‘We hebben bijna elke week wel een sollicitatie’, zegt Hansen. ‘Je merkt dat elk restaurant dat wel heeft, iedereen is op zoek. Vooral naar keukenpersoneel, daar is overal dringend tekort.’

Op het Poeleplein rekent een ober een bestelling af (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Bij DOT zorgde dat er zelfs een keer voor dat gasten geen maaltijd konden bestellen. ‘Toen was er één ziek en hadden we nog maar één keukenmedewerker. Toen konden gasten geen hapje eten krijgen. Dat was gelukkig een incident, maar we hebben dagen dat we 20 procent personeelstekort hebben’, zegt Lefferts.

Faillissementen blijven nog uit

Een gevreesde faillisementsgolf blijft voorlopig uit, ziet Van der Velde van Koninklijke Horeca Nederland. ‘We denken dat veel ondernemers technisch failliet zijn, maar dat de schuldeisers zich nu nog rustig houden. We zijn wel bang voor faillissementen maar het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken.’

Ondernemers hopen dan ook dat ze snel langer mogen openblijven. ‘Hopelijk mogen we binnenkort tot twaalf uur, een uur openblijven?! Dan wordt het leuk’, zegt Bojan Aleksander lachend. ‘Nu moeten moeten we echt om kwart voor tien nog zeggen: je moet wel een adje trekken en binnen een kwartier moet je echt weg zijn.’



