Bedrijven werken aan testcentrum voor waterstof

Een aantal industriebedrijven wil op Zernike Campus in Groningen een plek bouwen waar ze kunnen experimenteren met waterstoftechniek. De testfaciliteit moet de noordelijke waterstofambities een duw in de rug geven.

Het initiatief voor het experimenteercentrum komt van AkzoNobel, Gasunie, een grote kunststofproducent en een aantal andere ondernemingen. Zij hebben belang bij een efficiëntere productie van waterstof, die daardoor goedkoper wordt. Op Zernike Campus willen ze onderzoeken hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen.

Aanjager

Daarvoor bouwen ze een aantal electrolyseapparaten waarmee waterstof wordt gemaakt, een investering van twee miljoen euro. Voor het project als geheel is een miljoen of zes nodig, schat Jan Jaap Aué, een van de aanjagers van het project en dean van het expertisecentrum voor energie van de Hanzehogeschool. Voor de financiering van het testcentrum loopt een subsidieaanvraag van drie miljoen bij het SNN.

Ontwikkeling van waterstofinitiatieven kan een baanverlies door lagere gasproductie opvangen Jan Jaap Aué - aanjager waterstofplannen

De plannen werden dinsdag bekend gemaakt door AkzoNobel en Hydrogreenn op een bijeenkomst in de Energy Barn op Zernike Campus. Hydrogreenn is een club van noordelijke bedrijven en instellingen die met waterstof bezig zijn.

Regio

De testfaciliteit staat open voor bedrijven in de regio die ook plannen hebben om wat te gaan doen met waterstof. 'Er zijn veel ondernemingen die graag een stap willen zetten en eigenlijk te klein zijn om de investeringen te kunnen doen. Hier krijgen ze de mogelijkheid om hun ideeën uit te voeren.'

Initiatieven

Aué ziet het aantal waterstofinitiatieven door ondernemingen toenemen. 'Resato in Assen werkt aan een tankstation voor waterstof, een Leeuwarder onderneming ontwikkelt een cv-ketel voor waterstof en Holthausen in Hoogezand is er al langer mee bezig.'

Groene waterstof

Het testcentrum is belangrijk voor de noordelijke plannen om 'groene waterstof' een rol te geven in de regionale economie. 'Met de gasproductie zijn 30.000 banen gemoeid', schetst Aue. 'Ontwikkeling van waterstofinitiatieven kan een deel van het verlies van werkgelegenheid bij het verminderen van de gasproductie opvangen.'

Voorwaarden

Groene waterstof is waterstof die gemaakt wordt - via elektrolyse - uit stroom van wind of zon. Met de windparken op zee die zorgen voor stroom en met het bestaande netwerk van gasleidingen heeft Noord-Nederland de juiste voorwaarden voor ontwikkeling van een waterstofeconomie, zeggen de initiatiefnemers.

Veegauto's

De eerste projecten lopen. In Groningen rijdt een aantal gemeentelijke veegauto's en vuilniswagens op waterstof, in Hoogeveen is een wijk in voorbereiding die geheel door waterstof van energie wordt voorzien en binnenkort start Arriva een experiment met een waterstoftrein tussen Groningen en Leeuwarden.

Probleem volgens Aué is dat er rond waterstof wel allerlei initiatieven zijn, maar dat het allemaal nogal versnipperd gebeurt. Kennis wordt niet altijd gedeeld, waardoor bedrijven zelf het wiel moeten uitvinden. 'Het is een ingewikkelde puzzel en om de stukjes te kunnen leggen moeten we zaken bijeen brengen.'