Het Hogeland moet bestemmingsplan Eemshaven herschrijven

Dat is het gevolg van afwijzen van het milieurapport voor de Eemshaven door de landelijke commissie voor de milieueffectrapportage. De gemeente moet dat rapport op een aantal punten aanpassen. Het moet meer rekening houden met de milieuambities van de provincie.

Bovendien moet alsnog worden onderbouwd dat het plan geen negatieve effecten op de Waddenzee heeft. Dat laatste is nodig omdat eind mei een streep is gezet door het landelijke stiikstofbeleid.

Stikstof

Wethouder Eltjo Dijkhuis van Het Hogeland is niet blij met dit oordeel: 'Er valt ongelofelijk veel op stil. Als je een paar huizen wil bouwen, moet je straks gaan discussiëren hoeveel extra stikstof dat betekent.'

Het is volgens hem ook helemaal niet nodig om die details toe te voegen: 'We hebben dat soort zaken allang in andere afspraken vastgelegd. We moeten daar nu vanuit het bestemmingsplan dan maar naar verwijzen. Maar we gaan zeker niet hel hele bestemmingsplan op de kop zetten.'

Als er straks een bedrijf komt dat ons vergelijkt met bijvoorbeeld Noorwegen, hebben we wel wat uit te leggen Eltjo Dijkhuis - wethouder

Onzekerheid

Het oordeel van de commissie leidt dus vooral tot langere onzekerheid, en dat is niet comfortabel, zegt Dijkhuis: 'We hebben wel nog beheersplan waar we mee kunnen werken maar het is veel beter als we kunnen zeggen dit is ons bestemmingplan, dan weet iedereen waar hij aan toe is. Als er straks een bedrijf komt dat naar ons kijkt en ons vergelijkt met bijvoorbeeld Noorwegen, hebben we wel uit te leggen waarom dat bestemmingsplan er niet is.'

Lees ook:

- College Het Hogeland werkt mee aan zonnepark bij de Eemshaven

- Het Hogeland ziet centrale huisvesting werknemers Eemshaven wel zitten

- Eemshavengebied kan uitbreiding doorzetten (2018)