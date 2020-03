'Konijnen huppelen over de lege parkeerplaats: het is een trieste aanblik'

'Het is niet meer te doen. We vervoeren nog een bevoorradingswagen en één of twee eilanders', zegt een aangeslagen directeur Rolf Bouwman.

Het gaat je aan je hart

Bouwman moet de meeste van de circa tien medewerkers naar huis sturen. Ik werk hier nu dertig jaar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het gaat je aan je hart.'

De maatregel geldt in eerste instantie tot 19 april. 'Maar je moet reëel zijn. Dat kan best nog wel eens langer gaan duren.'

Eilanders en bevoorraders moeten nu via Emden naar Borkum. 'Vanaf Emden gaan nog een of twee afvaarten per dag. Vanuit de Eemshaven is dat helaas niet meer mogelijk', zegt Bouwman.

Vrijwillig vertrokken

Inmiddels zijn ook alle toeristen van Borkum af. 'Iedereen is vrijwillig vertrokken. Dat hebben we goed kunnen begeleiden. Inmiddels is de parkeerplaats in de Eemshaven helemaal leeg. De konijnen huppelen nu over het lege asfalt. Het is een trieste aanblik', vertelt Bouwman.

Dit gaat altijd geld kosten. Je kunt nu al wel zeggen dat het seizoen voor ons voorbij is Rolf Bouwman, directeur AG Ems

Het stoppen van de afvaarten komt hard aan bij AG Ems.

Bouwman: 'Voor het personeel is wel een soort regeling. Maar dit gaat altijd geld kosten. Je kunt nu al wel zeggen dat het seizoen voor ons voorbij is.'

Minimale bezetting

Het kantoor blijft wel open met een minimale bezetting voor de lopende zaken en voor mensen die op zoek zijn naar informatie.

'Het enige wat we nu kunnen is kop der veur', aldus de aangeslagen directeur van de Borkumlijn.

